Paralympische Topleistungen : Viele Rekorde beim Integrativen Sportfest

Leverkusen Die neunte Auflage der Wettkämpfe bot bei optimalen Bedingungen paralympischen Sport auf höchstem Niveau.

Zunächst musste er aber schlechte Nachrichten verkraften: Frederike Koleiski, David Behre, Markus Rehm und Felix Streng konnten krankheits- oder verletzungsbedingt nicht starten, auch der Paralympics-Zweite Atsushi Yamamoto, der mit dem japanischen Team schon zwei Wochen in Leverkusen verbracht hatte, meldete sich ab. „Wenn du so ein Starterfeld auf die Beine stellst und dann die eigenen Athleten nicht dabei sein können, schmerzt das immer. Das tut mir leid für sie“, sagt Frischmann, der dann aber doch noch reihenweise starke Leistungen präsentiert bekam – neben vier Weltrekorden, einem Europa- und zwei deutschen Rekorden gab es zudem 17 Bestleistungen.

Leichtathletik : Torben Blech springt in Berlin am höchsten

Jubeln konnte auch Tom Sengua Malutedi, der sich im Hochsprung schon für die WM im November in Dubai qualifiziert hatte und über 100 Meter in 11,85 Sekunden einen Europarekord in seiner Startklasse aufstellte. Johannes Bessell rannte in 4:11,28 Sekunden zur WM-Norm über 1500 Meter, die gleichzeitig ebenso eine deutsche Rekordzeit bedeuteten, wie die 5:01,95 Sekunden von Franziska Dziallas auf der gleichen Distanz.