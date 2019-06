Hockey : Aufstieg ist für RTHC-Damen zum Greifen nah

Lea Wolff (Nr. 13) tritt mit ihren Teamkolleginnen des RTHC Leverkusen in Düsseldorf an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein Sieg in Düsseldorf könnte für das Team um Trainer Volker Fried das Tor zur 2. Bundesliga öffnen – wenn parallel die Konkurrenz aus Essen patzt.

Die Damenhockey-Regionalliga ist auf die Zielgerade eingebogen und könnte am Sonntag im vorletzten Saisonspiel die erste Entscheidung bringen. An der Tabellenspitze hat sich der RTHC Leverkusen (25 Punkte) die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga vorgenommen. Voraussetzung dafür ist ein Auswärtssieg beim Düsseldorfer HC II (18 Uhr). Zusätzlich müsste der letzte verbliebene Konkurrent ETuF Essen (22 Punkte) bei Uhlenhorst Mülheim II Federn lassen. Gewinnen beide Teams ihre Partien, wird der Aufstiegskampf erst am letzten Spieltag entschieden.