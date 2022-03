Spielplatz an der Fakultätsstraße : Ein neuer Kletterwaggon für die Kinder in Opladen

Ein neuer Kletterwaggon für die Kinder in Opladen

Spielplatz an der Fakultätsstraße

Leverkusen Auf dem Spielplatz an der Fakultätsstraße ist ein neues Spielgerät zu bestaunen: Der bunte Kletterparcour bietet viele verschiedene Elemente.

Durch die Luft hangeln, auf Seilen balancieren oder hoch hinaus klettern: Das soll auf dem Spielplatz an der Fakultätsstraße in der Bahnstadt bald wieder möglich sein, wie die Stadt mitteilt. Denn wo vor Kurzem noch Leere herrschte, ist jetzt ein neues Spielgerät zu bestaunen: ein bunter Kletterwaggon. Er ersetzt die marode gewordenen Spielwaggons, die im Sommer abgebaut wurden. Optisch hat der Parcours die Anmutung eines Zuges, er bietet mehr Funktionen und Platz für viele Kinder. So gibt es verschiedenste Kletter- und Balancierelemente wie Stangenwald, Bogentau, Girlandentau, Ringelspiel, Tellerbrücke, Kletter- und Rutschkombination, Klettertaue, Kletternetze, sogenannte römische Ringe und zwei Kletterwände.