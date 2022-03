Hilfe in und aus Leverkuen : 189 Menschen aus der Ukraine angekommen

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt. Die Stadt und das Klinikum bereiten sich auf vermehrte Aufnahmen vor . Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen Zwei Drittel der Flüchtlinge kommen privat unter. Leverkusener bieten mehr als 100 Wohnungen an. Stadt richtet Anlaufstelle ein. Klinikum auf humanitäre Hilfe vorbereitet.

Wie viele Menschen kommen werden, steht noch nicht fest. Klar aber ist: Das Klinikum steht für humanitäre Hilfeleistungen bereit. „Selbstverständlich werden wir am Klinikum Flüchtlinge, die verletzt sind, versorgen oder Behandlungen fortsetzen, die in der Heimat aufgrund des Krieges abgebrochen werden mussten,“ betont Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. Und reagiert damit auf eine Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, verletzte und kranke Ukraine-Flüchtlinge auf Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet zu verteilen. Deutschland werde Menschen aus der Ukraine eine „flächendeckende, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung“ anbieten, hatte Lauterbach betont.

Er greife damit auch ein Bedürfnis der Mediziner und Pflegekräfte des Klinikum Leverkusen auf, sagt der Verwaltungschef. „Mich macht es besonders stolz, dass viele Mitarbeiter sich in den vergangenen Tagen bei der Geschäftsführung gemeldet und ihre Bereitschaft zu helfen signalisiert haben.“ Das sei in der durch die Pandemie weiterhin angespannten Situation sehr bemerkenswert. „Das Klinikum und vor allen Dingen seine wichtigste Säule, die Mitarbeiter, sind krisenfest. Das haben sie in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie und der Hochwasserkatastrophe bewiesen“, erinnert Zimmermann. Er steht dazu im Kontakt mit Oberbürgermeister Uwe Richrath und mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Info Bayer 04-Sondertrikot soll Geflüchteten helfen Arznei Die Apothekerkammer Nordrhein rät: Statt Arzneimittel zu spenden, lieber an seriöse Hilfsorganisationen Geld zu überweisen. „Diese arbeiten gezielt mit Helfern vor Ort zusammen und wissen genau, welche Medikamente und medizinischen Materialien an welcher Stelle dringend benötigt werden“, sagt Klaus Schaefer, Pressesprecher der Apotheker in Leverkusen. Ansteck-Buttons Die Kreishandwerkerschaft gibt Buttons in den Farben der ukrainischen Flagge und mit dem Hashtag #standwithukraine gegen einen Betrag von zehn Euro an die Mitgliedsbetriebe ab. Das Geld wird gespendet. Trikot Die Werkself spielt am Sonntag, 13. März, im Sondertrikot gegen Köln. 1930 diese Trikots gehen in den Verkauf. Die Erlöse kommen regional tätige Einrichtungen zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge zugute. Die Trikots (79,90 Euro) gibt es im Bayer-04-Fan-Shop und online. Für Kinder Die Blasorchester der Musikschule spenden 2500 Euro für Kinder aus dem Kriegsgebiet der Ukraine an die Unicef-Nothilfe. Das Geld kam am Wochenende beim ersten Musikschulkonzert nach der Pandemiepause zusammen.

Letztere, sagt Klinikum-Sprecherin Sandra Samper, stehe mit der Bundesregierung „im Austausch darüber, wie die Krankenhäuser in dieser Krise die Versorgung der Menschen unterstützen können“. Die Bundesregierung wolle die Patienten nach dem Kleeblattverfahren gleichmäßig auf die Bundesländer verteilen. Dieses Verfahren sei schon in der Hochphase der Pandemie wegen Überlastung einiger Kliniken zum Einsatz gekommen. Samper: „Die Patienten werden strategisch in ganz Deutschland auf verschiedene Krankenhäuser verteilt.“