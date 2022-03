Historische Spaziergänge : Leverkusener Stadtführer spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine

Startpunkt Villa Römer: Steinerne Zeugen der Geschichte gibt es in Opladen viele. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Aus einer spontanen Idee ist ein Gedanke erwachsen. Ein Gedanke, der aus den Stadtführungen in der kommenden Zeit Spendenläufe zugunsten der Ukraine-Hilfe macht.

Denn: Die erste Stadtführung der Leverkusener Gästeführer in diesem Jahr führte vergangenen Sonntag durch die Beamtenkolonie. „Kurzerhand haben die Leverkusener Gästeführer beschlossen, die Einnahmen für die Ukrainehilfe zu spenden. Gerne haben die 25 Teilnehmer aufgerundet, so dass 212 Euro an das ARD Spendenkonto überwiesen werden konnten“, berichtet Ellen Lorentz, Gründerin des Vereins „Stadtführungen Leverkusen“.

Nachdem die erste Tour ein großer Erfolg gewesen sei, hätten weitere Gästeführer für Spendenführungen zugesagt. „Das Gästeführerteam hat sich gleichfalls bei der Leverkusener Ukraine-Hilfe gemeldet um Führungen für Flüchtlinge durchzuführen. Auch Bürger und Vereine können Stadtführungen buchen, auf denen ein Hut für die Ukraine kreist“, ergänzt Lorentz und kündigt die nächsten Spendenläufe an:

• 12. März: Am Samstag geht es gleich los mit einem Stadtspaziergang von rund eineinhalb Stunden durch Schlebusch. Angela Breitrück, (0173 5470158) nimmt sich auf der Tour die Straßennamen im Stadtteil vor. Und fängt vermutlich gleich am Treffpunkt an: Um 16 Uhr geht es an der Ecke Bertha-Middelhauve-Straße/Dhünnberg los.

• 13. März: Mit Roland Harmann tauchen Teilnehmer ab der Villa Römer, Haus-Vorster-Straße, tief in die Geschichte von Opladen ein, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Start ist um 14 Uhr.

• 20. März: Ellen Lorentz widmet sich einem stück Bayer-Geschichte. Es geht ab 14 Uhr in die Kolonie Anna, die nach der Frau eines Bayer-Chefs benannt ist. „Zum Ende der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik galten sie als Vorbild für ein gutes Leben der Industriearbeiter“, sagt Lorentz und verrät: „Auf dem Stadtspaziergang durch die gut erhalten Siedlungen erfahren Sie, wie die Duisbergs von der Wohnordnung, Wohneinrichtung bis zum Freizeitsport das Leben für die Bayermitarbeiter strukturiert haben.“ Treffpunkt: Nobelstraße 37 (Erholungshaus).

Auch Ende April stehen zwei Touren unter dem Gedanken des Spendenlaufs. So eine Tour durch Rheindorf mit Annemarie Klein am 30. April und passend zur Nacht auf den 1. Mai: „Walburga`s Spurensuche zu den älteren Schwestern in Leverkusen“. Ellen Lorentz führt am 30. April zu Orten, an dem starke Frauen gewirkt haben. „Die Einnahmen aus dieser Führung sind für ein Kinderprojekt in Leverkusen gedacht“, merkt Lorentz an.

Informationen zu Führungsdetails, Kosten und Anmeldung zu allen Touren unter www.stadtführung-leverkusen.de und unter Telefon 0214/31491525.

(LH )