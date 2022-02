Eröffnung des Brückenparks in Leverkusen : „Grünes Wohnzimmer“ für 3,2 Millionen Euro

Info

Das “Grüne Band” soll die Bahnstadt-Westseite künftig von Süden nach Norden begleiten. Aufgelockert wird es durch Spielplätze, Aufenthaltsinseln und in der neuen Wohnsiedlung durch begrünte Innenhöfe. In Höhe der Wilhelmstraße ist ein „Stadtbalkon” mit Blick auf die Bahnstadt West entstanden, der Henkelmännchenplatz. Der Name soll an das einstige Eisenbahn-Ausbesserungswerk erinnern.