Corona-Lage in Leverkusen : Weiterer Todesfall: 86-Jähriger gestorben

Corona-Lage in Leverkusen

In Leverkusen sind seit Beginn der Pandemie 153 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben. Foto: dpa/Marijan Murat

Leverkusen Die Zahl der Todesfälle in Leverkusen steigt. Währenddessen melden die Krankenhäuser 42 Corona-Fälle, jedoch nur jeweils einen auf der Intensivstation.

Die Stadt Leverkusen meldet einen weiteren Todesfall in der Pandemie: Ein 86-Jähriger, der mit dem Corona-Virus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am Montag verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 153.