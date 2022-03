In den Luminaden : Malteser öffnen Anlaufstelle für Flüchtlinge in Leverkusen

Leverkusen Wie angekündigt haben die Malteser im Auftrag der Stadtverwaltung am Mittwoch eine Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine in den Luminaden eingerichtet.

Dort erhalten die Neuankömmlinge alle wichtigen Informationen wie beispielsweise die Meldung über ihren Aufenthalt in Deutschland sowie zu Hilfsangeboten. Auch ein Dolmetscher ist anwesend, um die Kommunikation möglichst reibungslos zu gestalten, berichten die Malteser. Der neue „Info-Point“ ist täglich zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet und „ist so gelegen, dass die Hilfesuchenden ihn leicht vom Bus- und Bahnhof erreichen können“.

Mit dem neu eröffneten Büro übernehmen die Malteser eine Lotsenfunktion und sammeln alle Hilfsangebote zentral an einer Stelle. „Ich bin sehr froh, dass wir den Info-Point in dieser Geschwindigkeit eröffnen können“, kommentiert Tim Feister, Bezirksgeschäftsführer der Malteser. „Damit sind wir für die Geflüchteten gut vorbereitet und ermöglichen eine erste Orientierung in Deutschland“. Wer die Arbeit der Malteser unterstützen möchte, könne dies am besten mit einer Geld-Spende erreichen, heißt es weiter. Sachspenden werden wegen des hohen Personalaufwands derzeit nicht angenommen. Wer sich ehrenamtlich helfen möchte, kann sich ebenfalls beim Info-Point melden. Dort werden die Hilfsangebote gesammelt und koordinert.