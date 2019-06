Goldonis „Mirandolina“ : Verwicklungen am laufenden Band

Der Literaturkurs der Marienschule zeigt eine eigene Fassung von Goldonis Komödie „Mirandolina“. Aufführung am heutigen Donnerstag.

Die junge Wirtin Mirandolina führt das Gasthaus des Vaters nach dessen Tod ganz alleine. Und schon mieten sich Herren aus besseren Kreisen ein, die ein Auge auf die anmutige, aber durchaus selbstständige Frau geworfen haben. Das riecht nach Konflikt, und der bahnt sich ganz offen gleich in der ersten Szene im Gespräch zwischen Marquis und Grafen an, die beide um die Gunst der Titelheldin Mirandolina buhlen.

Der gleichnamige Dreiakter von Carlo Goldoni wurde 1753 in Venedig uraufgeführt. Und genau in dieser Zeit lassen die Marienschüler des Literaturkurses Q1 die Komödie auch beginnen – einigermaßen originalgetreu, aber mit deutlichen Kürzungen. Allerdings spielt nur der erste und längste Akt in einem italienischen Gastaus des 18. Jahrhundert. Dann beamen sich die Mitwirkenden durch die Jahrhunderte und setzen die begonnenen Verwicklungen um Liebe, Eifersucht und Verführung in der Jetzt-Zeit fort.