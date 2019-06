Rat entscheidet am Montag : Schüler fordern den Klimanotstand

Kommenden Montag entscheidet der Rat über den Antrag der Leverkusener Ortsgruppe Fridays for Future.

Als erste Großstadt in NRW hat Münster vor gut einem Monat den Klimanotstand ausgerufen. Leverkusen könnte am kommenden Montag folgen. Denn dann diskutiert der Stadtrat über einen entsprechenden Bürgerantrag der Leverkusener Ortsgruppe der Schülerorganisation Fridays for Future. Den haben Schüler im Naturgut jetzt an Oberbürgermeister Uwe Richrath übergeben. „Der Klimanotstand stellt die Umwelt bei allen Entscheidungen an oberste Stelle, so dass der Stadtrat bei jeder Entscheidung überlegen muss, welche Folgen es fir die Umwelt gibt“, erläutert Falko Schröder, Sprecher von Fridays for Future Leverkusen. „Der Klimanotstand ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, da er das Umweltbewusstsein in mehr Entscheidungen bringt, angefangen auf lokaler und regionaler Ebene.“ Im Antrag heißt es: „Gerade in Leverkusen, das durch zahlreiche Verkehrswege geprägt ist, bietet sich mit der Gestaltung nachhaltiger Mobiltiätskonzepte die Chance, sich an festen Klimaschutzzielen zu orientieren. Auch müssen wir auf Veränderungen unserer Umwelt gefasst sein, extreme Pegelstände des Rheins werden sich häufen, das Klima in den Stadtzentren wird sich erhitzen, Flora und Fauna werden sich ändern. Diesen Umständen müssen wir Rechnung tragen und Klimaschutz sowie heimische Wirtschaft miteinander vereinbaren.“