Freibadwetter in Leverkusen : Calevornia: Besucher sauer über zu wenig Badepersonal

Freibadwetter in Leverkusen

Leverkusen Extreme Temperaturen. Extremer Wunsch nach Abkühlung. Gerne im Freibad. Im Calevornia war am Dienstagnachmittag Aufnahmestopp von weiteren Badegästen, die Anlage war voll. Der Haken: Laut Gästen vor Ort standen lediglich drei Bademeister zur Verfügung „für Sauna, Hallen- und Freibad zusammen“, berichtete eine Saunagängerin.

Die Folge: In der Sauna hätten die Bademeister keine Aufgüsse mehr anbieten können. Zum Ärger einiger Saunagäste. „Der Unmut ist hoch. Manche haben schon gesagt, sie wollten ihr Eintrittsgeld zurück“, erzählte die Besucherin weiter. Auch beim Service-Personal sei es knapp. „An der Kasse saß nur eine Mitarbeiterin, die Schlange davor war riesig.“ Das Personal habe einen überforderten Eindruck gemacht.

Ein anderer Calevornia-Besucher habe sich an frühere Zeiten erinnert, in denen Besucher im Freibad dem Personal geholfen hätten. „Da sollen Kinder beim Papierkorb-Leeren geholfen und dafür eine Freikarte bekommen haben, wird hier erzählt. Und dass man diese Idee doch aufnehmen und ausbauen könnte. Für eine Freikarte wären bestimmt viele bereit, mit anzupacken“, fasst die Saunabesucherin gegenüber unserer Zeitung die Hilfsideen, die am Dienstag im Bad kursierten, zusammen.