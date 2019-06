Freibadwetter : Leverkusener Bäder kämpfen mit Fachkräftemangel

Leverkusen Nach den Unmutsäußerungen der Badegäste über zu wenig Personal im Calevornia ausgerechnet in der Hitzeperiode hat Sportpark-Chef Boßhammer das Problem nochmals erläutert. Trotz Dauerausschreibung fänden sich einfach zu wenig Fachkräfte für die städtischen Bäder.

Der Fachkräftemangel ist in den städtischen Schwimmbädern angekommen. Trotz Dauerausschreibungen findet sich kaum geeignetes Personal, sagt Sportpark-Chef Georg Boßhammer. Am Dienstag hatten Gäste des Calevornia moniert, es seien nur drei Bademeister für Sauna, Hallen- und Freibad da gewesen, zudem zu wenig Personal an der Kasse (wir berichteten). Boßhammer: „Es sind weder im Service-Bereich noch bei den Rettungsschwimmern alle Stellen besetzt.“ Er sei froh, dass er – unter dem Gesichtspunkt Sicherheit im Beckenbereich – die Schichten derzeit besetzt bekomme. Immer ein Fachangestellter für Bäderwesen, so die offizielle Bezeichnung für den umgangssprachlichen Bademeister, muss als Schichtleiter dabei sein, dazu kommen Rettungsschwimmer und freilich Servicepersonal für Kasse und Reinigung.

Zum Fachkräftemangel – laut Medienberichten fehlen im Land an die 2500 Bademeister – kommt beim Sportpark hinzu, das „wir derzeit mit einem sehr hohen Krankenstand kämpfen, es teils mit länger Erkrankten zu tun haben“, sagt Boßhammer. So gebe es etwa in der Sauna, in der am Dienstag Aufgüsse gestrichen wurden – zugunsten der Sicherheit an den Schwimmbecken, eine automatische Aufgussanlage, die auch von Servicekräften bedient werden könnte – vorausgesetzt es sind genug Mitarbeiter da. „Und es wird dann beim Aufguss nicht gewedelt.“