Lokführer gesucht : Realschule am Stadtpark und DB Netz kooperieren

Wolfgang Wirsing und Stefan Rusch (re.) bei der Unterschrift. Im Hintergrund: Michèle Bielik, Sandra Frerking, Christoph Schuster. Foto: DB . Foto: DB Netz

Leverkusen (bu) Nach dem Realschulabschluss in die Ausbildung - was früher gängige Praxis war, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Schüler frühzeitig für eine Ausbildung zu gewinnen und bei Berufswahl und Bewerbung zu unterstützen, dazu arbeiten die Realschule am Stadtpark (RAS) und die DB Netz jetzt offiziell zusammen.

Für die Leverkusener Realschule am Stadtpark sowie die Produktionsdurchführung Köln der DB Netz stehen die Schüler im Mittelpunkt der jüngst vereinbarten Kooperation.

Die DB Netz-Produktionsdurchführung Köln und die Realschule Am Stadtpark unterzeichneten dazu eine Kooperationsvereinbarung. Im Rahmen dieser Vereinbarung unterstützen die Mitarbeiter von DB Netz die Schule bei den regelmäßig stattfindenden Berufswahlorientierungswochen für Schüler der neunten Klassen. „Es ist uns wichtig, den jungen Leuten frühzeitig die Chance zu geben, in unser Unternehmen reinzuschauen“, so Stefan Rusch, Personalleiter der Produktionsdurchführung Köln (PD Köln). Im Rahmen der Kooperation begleiten Kollegen von DB Netz die Leverkusener Schüler jetzt von der achten bis zur zehnten Klasse und geben ihnen Hilfestellung beim Start ins Berufsleben.

„Nur etwa zehn Prozent unserer Schüler beginnen nach dem Schulabschluss eine Ausbildung“, sagt Schulleiter Wolfgang Wirsing. „Wir legen Wert darauf, ihnen zu vermitteln, wie wertvoll eine Ausbildung ist. Dazu gehört, dass wir helfen, ihre Unsicherheiten auszuräumen, wenn es um die Frage ihres weiteren Lebensweges geht. Daher freuen wir uns über die Unterstützung durch die Bahn.“ Die Realschule Am Stadtpark fügt mit der Kooperationsvereinbarung ihrem Berufsorientierungskonzept einen weiteren Baustein hinzu.

18 Fahrdienstleiter-, zehn Elektriker- und acht Gleisbauer-Azubis will allein die DB Netz PD Köln zum 1. September einstellen. Über Praktika haben Schüler die Möglichkeit, diese Berufe praktisch kennenzulernen. „Zehn Fahrdienstleiter-Azubis haben wir für dieses Jahr schon an Bord, drei davon haben vorher ein Praktikum bei uns absolviert“, erläutert Stefan Rusch das Erfolgsmodell.

