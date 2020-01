Ausstellung : Kunstpaten begleiten Senioren im Haus Rheinpark

Leverkusen (RP) Schnittchen, Orangensaft, Sekt und ganz viel Kunst. Wie schon in den Jahren davor feierte das Seniorenzentrum Haus Rheinpark den Abschluss des Kunstprojekts „Kunstpaten 2019“ mit einer Vernissage.

Auch Ulrich Bornewasser, Leiter des Nachbarschaftsbüros Chempunkt, ist von den fertigen Werken beeindruckt: „Die Kunstpaten leisten eine großartige und wertvolle Arbeit. Wir freuen uns einen Teil dazu beitragen zu können, vor allem, wenn man in den Gesichtern der Senior-Künstler die Freude und den Stolz über die geschaffenen Kunstwerke sieht.“ Daher bleibe es wichtig, das Projekt an allen drei Chempark-Standorten zu unterstützen. „Und das werden wir auch im Jahr 2020 erneut machen.“

Die Kunstpaten sind ein Zusammenschluss von bildenden Künstlern, Therapeuten und Pädagogen. Sie ermöglichen Menschen, denen der Zugang zu kultureller Bildung aus gesundheitlichen, sozialen oder finanziellen Gründen erschwert ist, Teilhabe an künstlerischen Projekten. Kreativität wird dabei als Teil des Alltags vermittelt. In jeder Phase des Lebens eröffnet sie Entwicklungschancen und trägt zum Gefühl der Selbstbestimmung bei. Ein Schwerpunkt des Vereins sind Programme für ältere, demenziell veränderte Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben. Currenta fördert diese Programme an den Standorten Leverkusen, Dormagen und Uerdingen mit insgesamt über 14.400 Euro pro Jahr.