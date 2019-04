Kolonie 1 : Kleinkunstprogramm mit guten Bekannten

Leverkusen Kolonie 1 stellt sein Programm 2019/2020 vor. Der Vorverkauf beginnt am 1. Mai. Tatort-Kommissar kommt mit der Gitarre.

Auf ein abwechslungsreiches Programm dürfen sich die Besucher der kommenden Spielzeit in der Kolonie 1 freuen: Auf der Kleinkunstbühne werden sich – von Oktober bis Mai – vielversprechende Nachwuchs- sowie altbekannte und sehr beliebte Künstler tummeln. Online können die Karten schon heute (1. Mai) vorbestellt werden.

Zur Eröffnung der neuen Spielzeit konnte Kulturmanagerin Anke Holgersson den preisgekrönten Hamburger Stand Up Comedian Ole Lehmann verpflichten. Mit seinem neuen Programm „Homofröhlich“ geht der 49-Jährige auf die Suche nach einer aussterbenden Art, dem fröhlichen Menschen. Unbeschwert philosophiert er über das Leben und sorgt, mit Humor und Musik, dafür, dass seine Gäste wieder „Homofröhlich“ sind.

Als Liedermacherin mit Musik für Ohren, Kopf und Herz wird Fee Badenius angekündigt. Die gebürtige Lübeckerin ist am 20. November in Wiesdorf zu Gast und verarbeitet in ihrem Programm Alltagsthemen, ohne beißenden Spott oder verächtlicher Ironie. Ein Abend zum Wohlfühlen.