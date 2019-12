Mindestens sieben Überfälle : Polizei klärt Raubserie in Leverkusen auf

Leverkusen Mindestens sieben Überfälle wirft die Polizei mehreren Männern vor. Drei wurden bereits festgenommen, nach einem vierten wird gesucht.

Fahndungserfolg für die Kriminalpolizei: Wie die Behörde am Montag bekannt gab, haben die Ermittler bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag zwei mutmaßliche Räuber (25, 26) in Leverkusen festgenommen und damit eine Serie von mindestens sieben Überfällen auf Supermärkte, Schnellrestaurants, eine Tankstelle und ein Geldinstitut geklärt. Ein dritter Tatverdächtiger (19) ist bereits identifiziert. Er wird derzeit mit Haftbefehl gesucht.

Die erste Spur hatte die Ermittler zu einem 26-jährigen Leverkusener geführt, Polizisten nahmen den Geständigen am Donnerstag fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler unter anderem eine bei den Taten genutzte Pistole und einen Revolver. Zudem stellten sie einen Motorroller sicher, den die Beschuldigten bei einigen Taten als Fluchtmittel nutzten. Weitere Ermittlungen führten auf die Spur der beiden anderen Männer. Den 25-jährigen Leverkusener nahmen Polizisten am Freitag in seiner Wohnung in Rheindorf fest. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor. Am Montag identifizierten die Ermittler einen vierten Mittäter (18). Polizisten nahmen auch ihn vorläufig fest.