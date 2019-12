Verdacht auf Schwarzarbeit : Zollbeamte durchsuchen Weihnachtsmarkt in Wiesdorf

Zollbeamte durchsuchen Weihnachtsmarkt in Wiesdorf

Zollbeamte sind in Wiesdorf im Einsatz. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Wiesdorf 13 Ermittler sind im Einsatz und kontrollieren die Buden in der Fußgängerzone.

Aufregung auf dem Christkindlmarkt in Wiesdorf. Am frühen Nachmittag begannen dort 13 Mitarbeiter des Zollamts Köln, genauer gesagt die Abteilung Finanzkontrolle, mit der Durchsuchung der Buden. Sie überprüften die Dokumente der Mitarbeiter an den Buden.