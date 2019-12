Weihnachtsmarkt : Handwerker zeigen in Rheindorf ihre Kunst

Handwerker zeigen in Rheindorf ihre Kunst

Leverkusen (bu) Bald schon kommt der Weihnachtsmann. Und wer sich noch rechtzeitig mit Geschenken eindecken wollte, der war am Wochenende auf dem Rheindorfer Weihnachtsmarkt richtig.

Im Saal und auf dem Gelände Norhausen an der Felder Straße hatten Händler und Handwerker ihre Stände mit dekorativen Artikeln aufgebaut. Laut Veranstalter waren es diesmal mehr als im vergangenen Jahr. Hungrig musste niemand nach Hause gehen. Es gab vorweihnachtliche Leckereien und heißen Glühwein, aber auch Deftiges wie Grünkohl und Champions. Es kamen viele Besucher aus der Nachbarschaft, und es ging familiär zu. Am Samstag spielte die Band „Irish Moos“ Livemusik, am Sonntag war gemeinsames Singen mit „Living Hope“ angesagt.