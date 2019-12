Wohnhaus in Schlebusch : Feuerwehr löscht verbranntes Essen in Küche

Leverkusen (bu) Verbranntes Essen war am Samstag die Ursache für einen Feuerwehreinsatz an der Odenthaler Straße.

Um 19.30 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein. Laut Anrufer brannte es in der Küche einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, drang dichter Rauch aus der Wohnung. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz drang vor und löschte das Feuer. Zwei Bewohner wurden vom Rettungsdienst behandelt, wollten aber nicht ins Krankenhaus, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit zehn Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften am Ort.