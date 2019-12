Guildo Horn im „Scala“ : Der „Meister“ zelebriert die Ästhetik des Hängebauchs

Leverkusen „Wir wollen den Meister sehen!“, rufen die Besucher des ausverkauften Scala Clubs. Kurze Zeit später ist es soweit. Der „Meister“ betritt unter Kirchglockengeläut und „Tochter Zion“ die Bühne.

Wohin die Reise geht, ist allen klar: Guildo Horn und seine orthopädischen Strümpfe sind in der Stadt, um gemeinsam Weihnachten zu feiern.

Es ist beachtlich, wie schnell Guildo Horn seine Fans in seinen Bann zieht. Alles, was er fordert, wird konsequent vom Publikum ausgeführt – egal ob mit den Händen über’m Kopf Weihnachtsbäume falten oder gemeinsam schunkeln. Klassiker wie „Y.M.C.A.“ oder Pink Floyds „The Wall“ werden in weihnachtliche Rock & Popsongs umgeschrieben und gemeinsam mit der Menge gefeiert. Es ist urkomisch, wie Guildo Horn seinen Auftritt immer wieder neu interpretiert – dieses Mal zunächst mit schwarz-weiß geflecktem Mantel und einer russischen Uschanka-Fellmütze. Beides findet sich schnell auf dem Boden der Bühne wieder. Und es muss wohl nicht explizit erwähnt werden, dass dies nicht die einzigen Kleidungsstücke sind, die der Großmeister verliert – spätestens beim „Dicken Dieter“ fallen Sakko, Krawatte und durchgeschwitztes Hemd.