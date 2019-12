Nordischer Weihnachtsmarkt : Rentierfelle und Elchbratwurst

Leverkusen Der nordische Weihnachtsmakt bot skandinavisches Flair im Neulandpark. Schwedenchor und Abba-Band sangen.

Zum 16. Mal fand dort am vergangenen Wochenende der Markt mit rot-weißen Schwedenhäuschen und Nordland-Flair statt. Wem es zu ungemütlich wurde, der wärmte sich äußerlich an den offenen Feuerschalen und innerlich mit Glögg, der typisch skandinavischen Glühwein-Variante. Oder mit echt schwedischem Kakao „O’boy“, der am Stand der Irlandfreunde ausgeschenkt wurde. Die beteiligen sich schon seit einigen Jahren an diesem Event. „Wir sind doch sowieso ganz international“, erklärte Maritta Schnabel, die den Kakao auf Wunsch pur ausschenkte oder mit dem finnischen Pfefferminzschnaps Minttu versetzte. „Schmeckt wie After Eight“ beschrieb sie die hierzulande ungewöhnliche Mischung. Nur eben mit einem Schuss 50-Prozentigem. Schmeckt pur oder zur Elchbratwurst, die einige Häuschen weiter bruzzelt. Oder besser noch zum Hefegebäck Lussekatter, das man traditionell zum Lucia-Fest genießt. Das wurde in der finnischen Jurte angeboten, in der etliche Besucher Zuflucht suchten, als wie vorhergesagt der erste Regen einsetzte.