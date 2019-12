Digitalisierung : Zufriedener und erfolgreicher sein in der künftigen Arbeitswelt

Leverkusen Risiken im Geschäftsleben gab es immer schon, aber ein Problem ist klar absehbar: der Fachkräftemangel. Zumindest sehen das mehr als sechzig Prozent der Unternehmen so, die in einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) dazu befragt wurden.

Was macht im New-Work-Zeitalter erfolgreich, fragte Martin Halemba, der sich kritisch mit den etablierten Strukturen der Arbeitswelt auseinandersetzt und neue Denkmuster vorstellte. Der Inhaber der Kölner Agentur PIK8 meinte beispielsweise: „Viele wollen Ziele erreichen. Und wenn sie angekommen sind, was passiert dann: Für viele ist der Weg dahin viel wichtiger.“ Kreativ sein, Ideen entwickeln und umsetzen, das mache glücklich. Und wer glücklich sei, der sei auch erfolgreich. Halemba hat beobachtet, dass zu viele Menschen in einer persönlichen Routine gefangen sind. Sie seien mit Dingen beschäftigt, die man eigentlich gar nicht gern tue.

Dazu ein einfaches Beispiel, mit dem Knut Sterrenberg deutlich machen wollte, was damit gemeint ist: „Ich kann den Wind nicht ändern, aber ich kann die Segel anders setzen.“ Mit seiner GTD-Methode will er in fünf Schritten Ordnung ins Chaos der täglichen Informationsflut bringen.

Dies erklärte er seinen Zuhörern so: Es fängt an mit dem Sammeln von allem, was man meint, wichtig zu sein (Schritt 1). Es folgt die Verarbeitung, was ist wirklich wichtig (2), daraus ergibt sich eine Einordnung in eindeutige Kategorien(3). Diese sollte man auch regelmäßig durchsehen (4) und dann natürlich auch erledigen (5). Allein schon der Hinweis, dass man all das sofort erledigen sollte, was man in weniger als zwei Minuten schafft, sorge für Ordnung. (Nähere Informationen: www.next-action.de).