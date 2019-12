St. Josef in Manfort : Städtischer Chor singt Weihnachtsoratorium

Leverkusen Stimmgewaltig geriet der Klassiker von Bach in St. Josef in Manfort, zur Freude der zahlreichen Zuhörer.

Bachs Weihnachtsoratorium ist ein Klassiker in der Weihnachtszeit. Viele Chöre führen das Werk rund um die Geburt Christi im Advent auf. Aufgrund der Länge reduzieren Dirigenten und ihre Chöre heute meist das Original auf drei Kantaten und verpacken diese in ein Weihnachtskonzert. So auch der städtische Chor Leverkusen, der sich mit dem AbteiChor und Jugendchor St. Nikolaus Brauweiler stimmgewaltige Verstärkung holte. Gepaart mit dem Rheinischen Kammerorchester Köln bot sich in der St. Josef Kirche in Manfort ein familiäres Bild – so wie ein gemischter Chor eben aussehen sollte. Viele Familienangehörige kamen in die Kirche und lauschten gespannt den kräftigen Klängen des Chores.