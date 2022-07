Eklatanter Personalmangel in Leverkusen : WfL richtet Stellenbörse für Gastronomie ein

Eklatanter Personalmangel in Leverkusen

Lecker. Aber wer bereitet es zu, wer serviert’s? Der Gastronomie fehlt es derzeit an Personal. Foto: Helene Pawlitzki

Leverkusen Während der Anfangszeit der Pandemie mit Lockdowns, also auch geschlossenen Restaurants, mussten Gastronomen sich von Personal trennen. Nun fehlt’s. Die Wirtschaftsförderung Leverkusen richtet deswegen eine spezielle Jobbörse ein.

Veranstalter Werner Nolden hatte es Anfang der Woche bereits im Zusammenhang mit der anstehenden Opladener Bierbörse angesprochen: Der Gastronomie fehlt es aktuell eklatant an Personal. Die Leverkusener Wirtschaftsförderung (WfL) will dabei helfen, diesen Engpass zu überbrücken und initiiert nun ein Schwarzes Brett mit Jobangeboten im Bereich Gastronomie in der Stadt.