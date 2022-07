Leverkusener Verwaltung rät : Impfen in den Luminaden auch ohne Termin 

Leverkusen Zum Ende der Sommerferien kehren viele Leverkusener aus dem Urlaub zurück. Das erhöht die Zahl der Covid-Infektionen. Vor diesem Hintergrund mahnt die städtische Gesundheitsverwaltung nicht nur Reiserückkehrer, sich selbst und andere besser zu schützen.

Gelegenheit zur Impfung bietet weiterhin die städtische Impfstelle in den Luminaden. in der Wiesdorfer City.

So bleibe ein ausreichender Impfschutz weiter wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn trotz einer Grundimmunisierung und einer ersten Auffrischungsimpfung nehme der Schutz aufgrund der momentan zirkulierenden Omikron-Variante innerhalb weniger Monate ab. In der Impfstelle in den Luminaden ist es möglich, sich mit und ohne Termin mit den Impfstoffen Biontech, Moderna und Novavax impfen und sich gegebenfalls die zweite Auffrischungsimpfung geben zu lassen.