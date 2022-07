Leverkusen sorgt vor : Stadt bietet Platz für 950 Flüchtlinge an vier Standorten

Stadt bietet Platz für 950 Flüchtlinge an vier Standorten

Leverkusen Die Sporthallen sind bald wieder für Schulen und Vereine nutzbar. Die Stadt konzentriert die Unterbringung von Flüchtlingen an vier Standorten. Auch mit Wohnungslosen wird vermehrt gerechnet.

Die Sporthallen an der Heinrich-Brüning-Straße, an der Görresstraße und in Bergisch Neukirchen stehen nach den Sommerferien wieder dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Die vorübergehend von Flüchtlingen genutzen Gebäude sind seit Mitte Juli frei. Derzeit werden die nötigen Rückbaumaßnahmen koordiniert, berichtet die Stadtverwaltung.