Umzug in Leverkusen : Quettinger Schützenfest mit Trecker-Parade

Umzug in Leverkusen

So feiert Quettingen: Beim Umzug der Bürgerschützen sollen auch diesmal wieder historische Traktoren dabei sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zwei Tage lang, am 5. und 6. August, läuft in dem Leverkusener Stadtteil das volle Programm mit Feiern, Schießen, Kaffee und Kuchen.

Zwei Jahre durften die Quettinger Bürgerschützen nicht feiern. Deshalb blieben Schützenkönigin Alicia Podtschaske und Jungprinzessin Kerstin Nowack so lange im Amt, wie keine andere Majestät jemals zuvor in der Vereinsgeschichte. Trotz Pandemie habe man versucht, berichtet Geschäftsführer Rainer Weis, das aktive Vereinsleben aufrechtzuerhalten und in den letzten zwei Jahren sogar 14 neue Mitglieder hinzugewonnen.