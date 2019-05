Pawel Popolski in Leverkusen : Wiege der Popmusik steht im Plattenbau

Info

Bekannt wurde Achim Hagemann, geboren in Recklinghausen, als kongenialer Auftrittspartner von Hape Kerkeling, der ebenfalls aus Recklinghausen stammt und mit Hagemann die Schulbank drückte. So begleitete Hagemann den Komiker unter anderem bei der Kultsendung „Total normal“ am Klavier. Er komponierte auch die Kerkeling-Stücke „Das ganze Leben ist ein Quiz“ und „Hurz“.