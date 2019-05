In der Fußgängerzone : Schlebsucher Kindertag mit großem Drehleiterabenteuer

Beim Kindertag in Schlebusch ziegte Helena Julian das Voltegieren. Es gab zahlreiche weitere Mitmachstationen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Schlebusch Aktionen, Spiele und Infos lockten Familien an.

Der Kindertag in Schlebusch zog am Wochenende Familien aus der ganzen Stadt an. Viele Zelte und Spiele luden zum Verweilen ein. Der Höhepunkt war vor Sankt Andreas zu finden. An dem beeindruckenden Leiterwagen der Freiwilligen Feuerwehr Schlebusch konnten sich die vielen Kinderaugen gar nicht satt sehen.

Den Kopf in den Nacken gelegt sahen sie zu, wie der stählerne Korb in den wolkenverhangenen Himmel stieg. Ein Kind nach dem anderen traute sich, in die Gondel einzusteigen und an der Kirchenfassade hinaufzufahren.

„Die Drehleiter hat eine Nennhöhe von rund 23 Metern“, berichtete Simon Eckardt während sein Blick auf die Hydraulik gerichtet war. Kurz darauf fügte der stellvertretende Löschzugführer hinzu: „Sie kann aber auf bis zu 29 Meter kommen.“ An diesem Tag reichte den Kindern eine Höhe von 20 Metern, um bereits einen bleibenden Eindruck zu erhalten. Einmal Feuerwehrmann sein – das wär’s doch. Vielleicht machen sie es so wie Eckardt. Der war über einen Nachbarn in die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr gekommen. 36 Aktive haben sich in Schlebusch zusammengetan. „Das ist schon eine gute Zahl, doch wir können mehr gebrauchen“, sagte der erfahrene Feuerwehrmann.