Naturgut Openhoven : Junge Hexen und Schatzsucher gefragt

Opladen Das Naturgut Ophoven bietet erneut verschiedene Onlinekurse für Mädchen und Jungen an. Auf dem Programm stehen etwa das Entdecken der Natur mit allen Sinnen, Pfützen springen und das Gestalten von Spielen für unterwegs

Das Naturgut Ophoven, Kompetenzzentrum für Umwelt und Klima, agiert unter dem Motto „Nur was wir schätzen, das schützen wir auch!“ Deswegen habe sich die Einrichtung zum Ziel gesetzt, Kinder und Erwachsene für Natur und Umwelt zu begeistern . Auf dem sechs Hektar großen Gelände in Leverkusen, auf dem sich Teichen, Wiesen und der Klimaerlebnispark und das Kinder- und Jugendmuseum Energiestadt finden, gebe es jederzeit „viel Neues zu entdecken und auszuprobieren“. Derzeit seien auf dem Gelände die ersten wilden Bienen unterwegs, etwa die Mauerbienen.

Egal, ob in der Stadt auf engem Raum, im eigenen Garten oder im großen Wald – die Natur kann man überall entdecken. In diesem Workshop lernen Kinder, wie sie die Natur ohne viel Planung und Material mit allen Sinnen erleben können. Der Kurs wird am Samstag, 17. April, von 10 bis 12:15 Uhr für Familien und kleine Gruppen mit Kindern von drei bis zwölf Jahren als Online-Workshop zu Hause durchgeführt und ist kostenfrei.

Der Kurs findet statt am Sonntag, 25. April, für Familien mit Kindern ab sechs Jahren und kostet für Kinder sechs Euro und für Erwachsene neun Euro. Die GPS-Geräte können vor Ort gegen eine Gebühr im Kindermuseum Energiestadt ausgeliehen werden; los geht es zwischen 10 und 16 Uhr. Bitte eine Startzeit vereinbaren. Der Kurs kann nur stattfinden, wenn das Kindermuseum geöffnet ist. Anmeldung per Onlineformular auf der Homepage http://naturgut-ophoven.de/veranstaltungen/onlineanmeldung

Mit selbstgemachten Reisigbesen für die Tasche tanzen Kinder ums Lagerfeuer. Aber was muss eine gute Hexe noch so können, außer auf dem Besen fliegen? Der Kurs wird am 30. April von 16 bis 18 Uhr für Kinder von sechs bis zehn Jahren als Online-Workshop zu Hause durchgeführt und kostet sechs Euro zzgl. sieben Euro Material- und Lieferpauschale. Anmeldung per Onlineformular auf der Homepage http://naturgut-ophoven.de/veranstaltungen/onlineanmeldung