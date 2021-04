Handball, Frauen-Bundesliga : Martin Schwarzwald mahnt zur Vorsicht

Vanessa Fehr hat sich nach einem Corona-Kontakt vorsorglich in Quarantäne begeben und verpasst das Spiel der Elfen gegen Mainz. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Coach von Bayers Bundesliga-Handballerinnen fordert für die Partie am Sonntag (16 Uhr) gegen den Vorletzten aus Mainz von seinem Team dieselbe Ernsthaftigkeit und Konzentration wie im Training ein.

Hinter den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 liegt ein ebenso langes wie freies Osterwochenende. Die beiden Partien gegen Bietigheim mussten aufgrund von Corona-Fällen beim Gegner abgesagt werden. Jetzt sind die Elfen froh, wieder auf die Platte zurückzukehren. Am Sonntag empfangen sie als Tabellenzehnter den Vorletzten Mainz 05 in der heimischen Ostermann-Arena (16 Uhr, Live im Stream auf www.handball-deutschland.tv).

Auch unter der Woche beschäftigte die Pandemie Coach Martin Schwarzwald und seine Schützlinge. Trotz der freien Tage hatten die Elfen ihre Kontakte nach außen bewusst stark beschränkt und sich auch untereinander nicht gesehen. Vor dem Wiedersehen stand zunächst der obligatorische Corona-Test. Torhüterin Vanessa Fehr fehlte dabei. Sie hatte Kontakt zu einer am Virus erkrankten Person und befindet sich darum vorsorglich in Quarantäne. „Da wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt der Trainer. Darum verzichtet er auch gegen die Meenzer Dynamites auf seine zweite Torfrau. Für sie rückt Alexandra Humpert in den Kader.