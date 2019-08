Neue Ausstellung in Opladen : Wie die Natur den Lebensraum Stadt erobert

Opladen Der Verein zur Förderung künstlerischer Bildmedien hat Natur im urbanen Raum aufgespürt. Eröffnung der Schau am Freitag.

Es ist eine Hommage an die Natur im urbanen Raum, die der Verein zur Förderung künstlerischer Bildmedien (VFkB) in seinen Räumen an der Düsseldorfer Straße präsentiert. Insgesamt 53 Aufnahmen zeigen Motive zum Thema „Natur urban“. Dargestellt sind Vielfalt, Schönheit, Eigenheit und Anpassungsfähigkeit der Natur in der Stadt.

Naturfotografen sind normalerweise bemüht, die Natur in ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit in möglichst unberührter Form darzustellen. Für diese Ausstellung haben sich dagegen 13 Teilnehmer aus der Gruppe die Aufgabe gestellt, Tiere und Pflanzen in dem vom Menschen beeinflussten Bereich aufzuzeigen. Dabei wird deutlich, wie sehr die Natur ihren Platz in vielen urbanen Bereichen findet, erobert oder sich anpasst. Da sind etwa Pflanzen, die sich ohne menschliches Zutun und oft ungewollt an vielen Stellen in urbaner, also in städtischer Umgebung ausbreiten. So, wie etwa eine junge Birke, die auf rostigem Grund wächst. Oder ein Löwenzahn, der den Asphalt durchdringt. Aber auch die Tierwelt hat inzwischen viele Plätze in der Stadt eingenommen. Falken haben sich – und trotz schwieriger Bedingungen – angesiedelt und ziehen ihre Jungen an einer Stadtkirche groß. Damit demonstrieren sie zugleich ihre enorme Anpassungsfähigkeit wie auch ihren besonders starken Lebenswillen. „Falken sind von Natur aus Felsenbrüter“, informierte Hobbyfotograf Reinhold Rieder – von dem das Titelbild stammt – über den natürlichen Lebensraum der Greifvögel. Weil Menschen ihnen diese Grundlage genommen haben, bauen sie im Umkehrschluss inzwischen ihre Nester eben auf Schornsteinen oder Kirchtürmen.