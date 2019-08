Gegenwind aus Leverkusen : Gefahr für das Grün – Stadt sieht Monheims Gewerbepolitik kritisch

Der „Creative Campus“ in Monheim an der Stadtgrenze zu Leverkusen ist teilweise bereits bebaut. Foto: UCB

Leverkusen Durch seine offensive und erfolgreiche Gewerbesteuerpolitik hat Monheim bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Leverkusen will dem mit einer Halbierung des Gewerbesteuersatzes nacheifern. Doch anders als die Chemiestadt ist der Nachbar nicht nur wegen der niedrigen Steuersätze für Investoren attraktiv, er hat auch noch ausreichend Flächen für Investoren zur Verfügung.

In einer Verwaltungsmitteilung für den Stadtrat heißt es: „Die Stadt Monheim am Rhein plant umfangreiche Entwicklungen innerhalb sowie eine Erweiterung des bestehenden Gewerbe- und Industrieclusters in unmittelbarer Nähe zur Leverkusener Stadtgrenze. Die Verwaltung sieht die Entwicklung insgesamt, aber auch die einzelnen ,Bausteine’ kritisch und hat sich in den bisher erfolgten Beteiligungsverfahren negativ geäußert.“ Konkret befürchtet die Leverkusener Administration, dass die geplante Bebauung auf Monheimer Seite den „Regionalen Grünzug“ unterbrechen und sich die „Freiraumsituation deutlich verschlechtern“ könnte. Im Klartext: Das bisher noch ländlich anmutende Umfeld Hitdorfs wird mehr und mehr zugebaut und muss durch Zufahrtsstrecken zu den Gewerbegebieten spürbar mehr Verkehr schultern als bisher.