Spätkirmes : Schürreskarren und Hahneköppen in Rheindorf

Schürreskarrenrenen in Rheindorf. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

(kno) Das Schürreskarrenrennen gilt von jeher als Höhepunkt der Rheindorfer Spätkirmes. Erneut treffen sich die Spaßläufer zum launigen Wettstreit mit der Schubkarre am Sonntag, 11. August. Start ist um 11 Uhr am alten Rheindorfer Kirmesplatz an der Unterstraße.

Von Gabi Knops-Feiler

Diesmal haben sich auch einige Politiker angemeldet, die als „große Koalition“ an den Start gehen und zugleich Spenden für den guten Zweck sammeln wollen. Um mithalten zu können, müssen sie nicht nur flink, sondern auch einigermaßen trinkfest sein. Denn am Ende ist zwar das Team erfolgreich, das seinen Wassereimer mit der einrädrigen Holzkarre innerhalb kurzer Zeit mit dem größten Füllstand ins Ziel bringen kann. Doch bei jedem Zwischenstopp am Wendepunkt ist es Pflicht, entweder ein Kölsch zu kippen oder ein Schnäpschen zu trinken.

Frank Albertz, Vorsitzender des gastgebenden Geselligkeitsvereins Germania Rheindorf, wird das Spektakel in diesem Jahr zum letzten Mal moderieren. Nach zehn Jahren als Vorsitzender und fünf Jahren als Stellvertreter stellt er sich bei der nächsten Versammlung nicht erneut zur Wahl.