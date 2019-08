Bayer und Lanxess verkaufen Chemieparkbetreiber : Currenta geht an australische Bank Macquarie

Frankfurt Bayer und Lanxess verkaufen ihre Anteile an dem Chemieparkbetreiber Currenta an die australische Bank Macquarie. Bei dem Deal wird Currenta mit 3,5 Milliarden Euro bewertet.

Das teilten die beiden Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Infrastruktur-Investmentgesellschaft von Macquarie, MIRA, galt bereits als favourisierter Bieter. Bayer hält an Currenta 60 und Lanxess 40 Prozent. Das Unternehmen ist Betreiber des so genannten Chemparks mit Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen und beschäftigt rund 3200 Mitarbeiter. Bayer hatte Ende 2018 angekündigt, sich von seinen Anteilen an der Currenta trennen zu wollen.