Vor dem Start : Der SSV Lützenkirchen will endlich raus aus dem Fahrstuhl

Lützenkrichen Für den Meister der B-Liga geht es zum Auftakt gegen Mitaufsteiger HSV Langenfeld II. Drei Spieler haben den Verein verlassen, drei sind hinzugekommen.

Nach nur einem Jahr in der B-Liga haben die Fußballer des SSV Lützenkirchen direkt den Sprung zurück in die Kreisliga A geschafft. „Der Neuaufbau war aber nicht ganz so einfach. Zum Glück haben wir alle Zweifel schnell beseitigt“, sagt Trainer Toni Diomedes, dem in seinem ersten Jahr als Übungsleiter der Erfolg gelang. „Jetzt wollen wir alles dafür tun, uns in der neuen Klasse zu etablieren – und endlich das Image der Fahrstuhlmannschaft loswerden“, betont der Coach.