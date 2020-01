Nach der Neujahrsnacht : TBL schickt auch Handreiniger los

Leverkusen (LH) Oben hui, unten pfui könnte auch eine alternative Umschreibung für den Jahreswechsel sein. Denn wenn es oben hübsch am Himmel gefunkelt hat, bleiben auf der Straße die hässlichen Reste liegen.

Teilweise in rauen Mengen wie hier an der Elbestraße in Rheindorf. Die städtischen Technischen Betriebe (TBL) schickten die Kehrmaschinen raus und die Handreiniger, Mitarbeiter, die den Silvestermüll in die Straßenrinne kehren oder zu Häufchen, die die Kehrmaschine dann aufnehmen kann, berichtet TBL-Chef Wolfgang Herwig. Er weist besonders auf eines hin: „Die Gehwegreinigung ist in den allermeisten Fällen Sache der Anlieger.“ Heißt: Sie müssen Silvesterfeuerwerksreste auf dem Bürgersteig selbst reinigen, „ob sie die nun selbst verursacht haben oder ein anderer“. Foto: UM