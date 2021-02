Weiberfastnacht : Leverkusens Prinz allein in den Luminaden

Hier wäre zum Karnevalsauftakt seine große Bühne gewesen: Prinz Marijo I. blieb allein in den Luminaden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Es ist Weiberfastnacht – und keiner geht hin. So blieb Prinz Marijo I. am Donnerstag um 11.11 Uhr allein in den Luminaden. Dort wo sonst in normalen Zeiten die Prinzen mit ganzer närrischer Manneskraft dem Oberbürgermeister den Schlüssel zum Rathaus abringen müssen.

Marijo, passend zum traurigen Anlass im schwarzen Jacket, nahm es mit Humor und Gelassehheit, schließlich darf er ja noch eine weitere Amtszeit anhängen. Verkleidete Jecken waren fast nicht zu sehen. In den Fußgängerzonen blieb es bisher ruhig. Größere Einsätze von Polizei und Ordnungsamt wurden nicht gemeldet. Die Stadt hatte im Vorfeld ein örtlich und zeitlch begrenztes Alkoholverbot in der Öffentlichkeit erteilt.

(bu)