Karneval in Leverkusen : „Uns kann nix de Fastelovend nemme!“

Manfort Die Karnevalsfreunde die Freude an der fünften Jahreszeit nicht verderben: Es gibt einen Orden, es gibt ein Motto und es wird gefeiert. Natürlich nur online.

Einen Sessions-Orden gibt es für die jecken Karnevalsfreunde in Manfort natürlich trotzdem. In einem Päckchen zusammen mit allerhand „Kamelle-Jedöns“ wurde er in der vergangenen Woche an die Mitglieder ausgeliefert. Die Gestaltung des Ordens spielt auf die Umbenennung des Bahnhofs in der Manforter Moosstraße von „Leverkusen-Schlebusch“ in „Leverkusen Manfort“ an. Dies hatte Sitzungs-Präsident Perez, kostümiert als Lucas der Lokomotivführer, auf der Großen Sitzung der Karnevalsfreunde Manfort vor einem Jahr von Oberbürgermeister Uwe Richrath gefordert. Wie die anschließende politische Diskussion und Umsetzung des Projektes zeigten, war er damit erfolgreich.