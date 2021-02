Tierschutz in Leverkusen : Kaninchen in der Kälte zurückgelassen

Leverkusen Weil es während des Winterwetters vollständig auf sich allein gestellt war, wurde ein Kaninchen vom Leverkusener Tierschutz befreit. Der Halter betonte, es sei ihm völlig egal, was „ mit dem Vieh passiere“.

Fast völlig schutzlos wurde ein Kaninchen in Leverkusen der beißenden Kälte ausgesetzt. Das Tier hätte wohl noch länger im Kaninchenstall unter freiem Himmel ausharren müssen, wenn nicht aufmerksame Nachbarn den Tierschutzverein Leverkusen kontaktiert hätten. Ein Schritt, den Gerd Kortschlag sehr begrüßt: „Im Gegensatz zu Hunden oder Katzen leiden Kleintiere wie Kaninchen still und sind deswegen besonders auf die Beobachtungsgabe der Menschen in ihrer Umgebung angewiesen“, betonte der erste Vorsitzende des Vereins. Wer die falsche Haltung eines Tieres beobachte, solle deswegen schnellstmöglich handeln und das zuständige Veterinäramt oder im Notfall auch die Polizei kontaktieren. Falsche Rücksichtnahme auf Nachbarschaft gehe hier nur zu Lasten der Tiere sei absolut fehl am Platz.