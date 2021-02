Jugendkultur in Leverkusen : „Alaaf at Home“ aus dem Jugendbunker

Rainer Hilken vom Jugendzentrum Bunker will, dass trotz Lockdown an Weiberfastnacht gefeiert werden kann – zumindest digital. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Eine aufwändige Online-Party inklusive DJ verschiedenen Kameras soll an Weiberfastnacht bei den Leverkusener Jugendlichen für Stimmung sorgen.

Angepasst an die aktuellen Corona-Regeln gibt es im Jugendzentrum Bunker an der Dr.-August-Blank-Straße in Wiesdorf zum Beispiel einen eigenen Kanal „Bunker TV“, Kreativsets zum basteln oder malen, online Mitmachgeschichten oder Instrumenten-Workshops. Jetzt plant Jugendleiter Reiner Hilken mit Unterstützung der städtischen Fachstelle für Kinder- und Jugendschutz eine „fette Party“ an Weiberfastnacht, 11. Februar. Und möchte unter dem Motto „Alaaf at home“ ein kleines Stück Lebensgefühl zurückbringen. Leider wieder nur online.

Einerseits, so sagt Hilken, sei er geschockt über die „viereckigen Augen der Kids, weil sie nur vor dem PC sitzen“. Andererseits sei es wichtig, die „Fixpunkte im Leben junger Leute wie zum Beispiel Ostern, aber auch Karneval beizubehalten.“ Und das funktioniert aktuell nun mal ausschließlich online.