Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen hoffen auf Müdigkeit beim BVB

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 sind am Mittwoch zu Gast bei Spitzenreiter Borussia Dortmund. Hinter den Gastgeberinnen liegt eine strapaziöse Auswärtsreise nach Frankreich.

Und schon wieder Borussia Dortmund: Nur zwei Wochen nach dem Hinspiel gegen den souveränen Tabellenführer kommt es an diesem Mittwochabend in der Sporthalle Wellinghofen bereits zum zweiten Duell mit dem Titelfavoriten (19.30 Uhr, live im Stream auf www-handball-deutschland.tv). Der Gegner ist weiter verlustpunktfrei, hat in der Liga mittlerweile 15 Siege auf dem Konto und in der Champions League weiter die Chance auf das Achtelfinale.