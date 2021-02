Karnevalskultur in Opladen : Narren-Messe wird diesmal online gefeiert

Opladen Weil das Karnevalszelt in diesem Jahr nicht aufgebaut werden konnte, findet die Messe der Gemeinde St. Remigius dieses Jahr digital statt.

und Feldmessen können in diesem Jahr leider nicht in gewohnter Weise stattfinden, was uns natürlich traurig stimmt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Anstelle dessen will die Gemeinde gemeinsam am Karnevalssonntag mit den Karnevalsfreunden Manfort, den Altstadtfunken Opladen, der Närrischen Kolpingsfamilie Opladen und den Neustadtfunken Opladen eine karnevalistische Messe digital im „Remi-TV“ übertragen. Beteiligt ist auch Johannes Brüls (Initiator des Karnevalszeltes und von www.remi-tv.de) und seine Band „Die Kirchencombo“. Wie jedes Jahr wird Pfarrer Heinz-Peter Teller um 11 Uhr die „Hillje Mess“ halten.