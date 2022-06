Laufen in Leverkusen : EVL-Halbmarathon geht am Sonntag auf die neue Strecke

EVL-Halbmarathon geht am Sonntag auf die neue Strecke

Laufen in Leverkusen

Leverkusen Wegen des Events ist am Sonntag im ganzen Stadtgebiet mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen zu rechnen.

(bu) Die Vorfreude steigt. Nach der Corona-Pause startet der EVL-Halbmarathon am Sonntag, 12. Juni. Die Steckenführung wurde im Jubiläumsjahr geändert. Der Start- und Zielbereich für alle Läufe, ist nicht wie gewohnt in Opladen, sondern zwischen BayArena und Ostermann-Arena auf der Bismarckstraße. Im ganzen Stadtgebiet ist am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen zu rechnen. Dabei handelt es sich meist um Teilsperrungen, die nur für wenige Stunden aufrecht gehalten und gegen Mittag aufgehoben werden. Nur der Bereich zwischen Robert-Blum-Straße und Menchendahler Straße bleibt aufgrund des Neustadtfestes bis 22 Uhr gesperrt. Alle Sperrungen und weitere Infos unter www.leverkusen-halbmarathon.de/informationen