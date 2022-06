Ausgezeichnet : Fünf Ärzte des Klinikums Leverkusen auf Bestenliste

Nico Schäfer wurde gleich in drei Fachgebieten erwähnt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Fünf Ärzte des Klinikums Leverkusen gehören zu den besten Medizinern Deutschlands – das hat die aktuelle Studie des Recherche-Instituts Munich Inquire Media (Minq) im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus gezeigt.

Die Studien-Ergebnisse wurden jetzt in der „Großen Ärzteliste Gesundheit“ veröffentlicht.

Die Focus-Ärzteliste ergibt sich aus Interviews mit niedergelassenen und Klinik-Ärzten sowie den Urteilen von Patienten. So wurden zum Beispiel Patientenverbände und regionale Selbsthilfegruppen um ihre Einschätzung gebeten. Auch die Zahl der Publikationen fließt in die Bewertung mit ein. In den Focus-Gesundheitslisten werden nur Ärzte mit überdurchschnittlich vielen Empfehlungen aufgeführt.