Spektakel am Sonntag : Opladener Neustadtfest lockt mit Trödel und Musik

Spektakel am Sonntag

Trödeln in Opladen 2019 - jetzt ist es wieder soweit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Es ist wieder Trödelzeit: Am Sonntag, 12. Juni, veranstaltet die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) von 11 bis 18 Uhr zum 30. Mal das Opladener Neustadtfest. Viele Trödelstände seien bereits vergeben, weil die Trödler ihre Schätze direkt vor der eigenen Haustür verkaufen könnten, betont die AGO. Wer aber noch einen Trödelstand mieten möchte, kann das im Opladener Geschäft „Wunderland“ auf der Kölner Straße 129. Ein Standmeter kostet zwölf Euro.

Die Bühne mit Livemusik wird in diesem Jahr an der Wilhelmstraße 26 aufgebaut. Gegen 11 Uhr tritt die Gruppe ‚die & die‘ auf, gefolgt von De Ramönsche gegen 13 Uhr. Ab 15 Uhr spielt die Live- und Cover-Band Kärnseife Rock, Pop und Schlager. Die umliegenden Kneipen haben geöffnet. “Es darf wieder mitgesungen und geschunkelt werden“, lädt die AGO ein. Am Bruno Wiefel Haus wird der gemeinnützige Bauverein GBO, wieder die große Hüpfburg für Kinder aufbauen und selbstgebackene Waffeln verkaufen.