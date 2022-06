Razzia in Leverkusen : Polizei verhaftet drei mutmaßliche Clan-Kriminelle

Leverkusen Rund 80 Einsatzkräfte haben sieben Wohnungen in Leverkusen durchsucht und drei Männer einer Großfamilie festgenommen. Insgesamt zehn Beschuldigte sollen ältere Menschen um ein Vermögen im Gesamtwert von rund 500.000 Euro gebracht haben. Sie hatten sich unter anderem als Teppichhändler ausgegeben.

Rund 80 Einsatzkräfte unter Leitung der Polizei Köln haben am frühen Mittwochmorgen sieben Wohnungen in Leverkusen durchsucht und drei Männer einer Großfamilie (22, 29, 31) verhaftet. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mit. Sie ermitteln wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Insgesamt handelt es sich um zehn Beschuldigte im Alter von 21 bis 58 Jahren. Den Angehörige der Großfamilie wird zur Last gelegt, ältere Menschen um Vermögen in einem Gesamtwert von rund 500.000 Euro gebracht zu haben. Dafür sollen die Beschuldigten bei den Geschädigten geklingelt und sich unter anderem als reisende Teppichhändler ausgegeben sowie persönliche finanzielle Notsituationen vorgetäuscht haben.