Radstreifen in Kaarst-Büttgen : Kritik an Maßnahme an Eduard-Klüber-Straße

Kritik an Maßnahme an Eduard-Klüber-Straße

Radstreifen in Kaarst-Büttgen

Der Radstreifen an der Eduard-Klüber-Straße ist abgeschnitten. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Im Mängelmelder der Stadt Kaarst gibt es Beschwerden über den Radstreifen auf der Eduard-Klüber-Straße in Büttgen, auch gegenüber unserer Redaktion wurde Kritik zu der Umsetzung der eigentlich sinnvollen Maßnahme geäußert. Die Stadt kontert.

„Es wäre ein leichtes gewesen, die Markierungen auf der anderen Seite anzubringen, wo genug Platz ist“, sagt Heinz Kampermann, der unsere Redaktion auf diese vermeintliche Gefahrenstelle aufmerksam machte. Auch kritisiert er die parkenden Autos am Rand, obwohl ein öffentlicher Parkplatz zur Verfügung steht. „Es gibt viele ähnliche Stellen im Stadtgebiet, beispielsweise an der Driescher Straße. Da müssen die Radfahrer gucken, wo sie bleiben“, so Kampermann. Sein Vorschlag: Entweder der Radstreifen wird auf die andere Straßenseite verlegt oder durchgezogen.