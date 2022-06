Umleitung : Straßensperrung wegen Blaulichtmeile

Ratingen Die Ratingher Blaulichtmeile sorgt am Sonntag, 12. Juni, zwischen 8 und 18 Uhr für Sperrungen auf dem Stadionring zwischen Vermillionring und Düsseldorfer Straße. Davon betroffen sind die Buslinien O 16, 749 und 757.

() Die Busse der Linie O 16 fahren in Richtung Ratingen Ost S eine Umleitung ab der Haltestelle „Am Angerpark“ und in Richtung Am Kessel ab der Haltestelle „Ratingen Mitte“. Die Haltestellen „Hienenburg“ und „Ratingen, Stadion“ entfallen. Fahrgäste nutzen stattdessen die Haltestelle „Ratingen Mitte“.·Die Haltestelle „Am Krumbachskothen“ in Richtung Ratingen Ost S wird auf die Kaiserswerther Straße vor die Hausnummer 39 verlegt, in Richtung Am Kessel an die Haltestelle „Philippstraße, Steig 1“ der Buslinie 749 in Richtung Mettmann.