Amtsgericht Leverkusen verhängt 1800 Euro : Radfahrer stirbt nach Unfall – 25-Jähriger erhält Geldstrafe

Leverkusen Gegen Ende der Verhandlung zeigt der Angeklagte erstmals den emotionalen Druck zeigt, der auf ihm lastet. Er wirkt nervös. Dem 25-Jährigen war fahrlässige Tötung vorgeworfen worden. Laut Staatsanwaltschaft hatte er Schuld an einem Unfall mit Todesfolge. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 8100 Euro.

Laut Anklage war der Fahrer eines VW Golf am 11. Januar 2019 gegen 22.10 Uhr auf der Robert-Blum-Straße Richtung Wiesdorf unterwegs. An einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung zur Straße Im Eisholz kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Dieser prallte heftig gegen die Frontscheibe des Autos – und starb rund 40 Minuten später am Unfallort.